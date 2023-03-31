Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі, двоє людей поранені

Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі.

"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. 2 цивільних були поранені, один у важкому стані. Також приліт у Комунарському районі, двоє постраждалих", - написав він.