Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі, двоє людей поранені
Удень 31 березня російська армія завдала удару з літака по місту Оріхів, що в Запорізькій області: 2 мирних жителів дістали поранення
Про це голова Офісу президента Андрій Єрмак написав у телеграмі.
"Ворог здійснив обстріл з літака міста Оріхів у Запорізькій області двома ракетами. 2 цивільних були поранені, один у важкому стані. Також приліт у Комунарському районі, двоє постраждалих", - написав він.
- Нагадаємо, у ніч з 30 на 31 березня російські війська відкривали вогонь по мирних жителях міста Запоріжжя. Унаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
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