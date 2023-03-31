Про це інформує Запорізька ОВА.

"Атака триває. Ворог не залишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні", - пише пресслужба.

Росія двічі за ніч атакувала Запоріжжя приблизно о 00:15 та 05:25.

Про вибухи о півночі також повідомляло "Суспільне".

Приблизно о п'ятій годині ранку голосно було й у Запорізькому районі.

"Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ", - написали в ОВА.

Унаслідок влучань російських снарядів руйнувань зазнали цивільні споруди: у приватному будинку виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.

Станом на 07:00 відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.

ОВА наголошує: "Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу".

На території Запорізької області повітряна тривога уночі тривала з 30 березня 23:00 до 31 березня 02:03 - загалом понад три години. Також сигнали небезпеки лунали з 05:09 до 05:42.