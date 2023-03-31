Ворог атакував Запоріжжя: горить приватний будинок
У ніч з 30 на 31 березня російські війська відкривали вогонь по мирних жителях міста Запоріжжя. Унаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки
Про це інформує Запорізька ОВА.
"Атака триває. Ворог не залишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні", - пише пресслужба.
Росія двічі за ніч атакувала Запоріжжя приблизно о 00:15 та 05:25.
Про вибухи о півночі також повідомляло "Суспільне".
Приблизно о п'ятій годині ранку голосно було й у Запорізькому районі.
"Ворог наніс серію ударів по обласному центру та передмістю із застосуванням РСЗВ", - написали в ОВА.
Унаслідок влучань російських снарядів руйнувань зазнали цивільні споруди: у приватному будинку виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.
Станом на 07:00 відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
ОВА наголошує: "Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу".
На території Запорізької області повітряна тривога уночі тривала з 30 березня 23:00 до 31 березня 02:03 - загалом понад три години. Також сигнали небезпеки лунали з 05:09 до 05:42.
- Нагадаємо, 22 березня під обстріл РФ опинилися два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми.
- 27 березня усі рятувальні роботи та розбір завалів на місцях російського удару по двох багатоповерхівках Запоріжжя завершено. Відомо про двох загиблих і 38 постраждалих
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