На Херсонщині викрали старосту села
Голова Голопристанської міської ради Олександр Бабич повідомив про викрадення старости Старої Збур'ївки
Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.
"У нас почастішали випадки, коли зникають люди, їх арештовують російські війська, які перебувають на території нашої громади. Ми зараз шукаємо старосту Старої Збур'ївки Миронюка Віктора Васильовича. І один житель Нової Збур'ївки також зник", - зазначив Бабич.
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