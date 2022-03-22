На Херсонщині викрали старосту села

Про це він сказав у відеозверненні на Facebook.



"У нас почастішали випадки, коли зникають люди, їх арештовують російські війська, які перебувають на території нашої громади. Ми зараз шукаємо старосту Старої Збур'ївки Миронюка Віктора Васильовича. І один житель Нової Збур'ївки також зник", - зазначив Бабич.

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