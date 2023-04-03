На Херсонщині загинув чоловік, який намагався перенести російську вибухівку
На Херсонщині цивільний підібрав і намагався перенести в інше місце російську вибухівку. Предмет у його руках здетонував, чоловіка врятувати не вдалось
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Поблизу села Шляхове Бериславської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. 60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках", - ідеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Людям нагадали про заборону пересуватись полями та лісосмугами, де можуть бути міни.
- 31 березня на Херсонщині на міні підірвалися енергетики.
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