На Херсонщині загинув чоловік, який намагався перенести російську вибухівку

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Поблизу села Шляхове Бериславської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. 60-річний чоловік намагався самотужки перенести невідомий вибухонебезпечний предмет. Вибухівка здетонувала у нього в руках", - ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Людям нагадали про заборону пересуватись полями та лісосмугами, де можуть бути міни.