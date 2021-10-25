На Херсонщині запасів кисню у COVID-лікарнях вистачить на три доби, - ОДА

Про це під час брифінгу заявив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко.

За його словами, на добу використовується майже 15 тонн кисню. Він назвав ситуацію з киснем в області cкладною і закликав голів районів та тергромад долучитися до вирішення цього питання у своїх лікарнях.

"Наразі дуже складна ситуація з киснем - вона не критична, вона складна. У нас на три доби кисню вистачає", - додав Якименко.

Нагадаємо, у "червоній" зоні України перебуває шість областей, а в "жовтій" - чотири. Інші регіони "помаранчеві".

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