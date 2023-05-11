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На Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи, які організували окупанти

11 травня, 2023 четвер
09:42
Війна з Росією На Херсонщині знайшли 11 катівень та 13 місць несвободи

У захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання на Херсонщині під час окупації регіону росіянами тортурам піддали понад 200 людей. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 херсонців

Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Сьогодні, 11 травня, прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління Росгвардії Ростовської області, полковнику поліції РФ, який організував катівню під час окупації Херсона. Він особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам.

У відомстві розповіли, що в захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання на Херсонщині з березня по жовтень 2022 р. утримували та піддавали тортурам людей. Загалом, за даними слідства, понад двісті осіб. Сто шістдесят з них звернулися до органів правопорядку - робота зі встановлення інших потерпілих триває. 

"Це були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців. Декого тримали годинами, інших — місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Щодо щонайменше 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом", - ідеться у повідомленні.

На Херсонщині знайшли 11 катівень

На Херсонщині знайшли 11 катівень

На Херсонщині знайшли 11 катівень

На Херсонщині знайшли 11 катівень

На Херсонщині знайшли 11 катівень

Зазначено, що лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 людей.

"Як за часів НКВС, з людей вибивали зізнання в тому, чого вони не робили. Намагалися змусити до співпраці з окупаційною владою. Звинувачували у зв’язках з рухом опору та вимагали інформацію про Сили оборони України. Вже відомо, що щонайменше трьох бранців було закатовано до смерті. Шістьох — примусово вивезено на тимчасово окуповані території", - додали в Офісі генпрокурора.

  • СБУ ідентифікувала трьох зрадників з терористичної "ДНР". Зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації "ДНР" і двоє його підлеглих. Ще до початку повномасштабного вторгнення вони добровільно вступили до лав російських загарбників.

Суспільство
Кримінал
Україна
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