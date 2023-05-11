Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Сьогодні, 11 травня, прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління Росгвардії Ростовської області, полковнику поліції РФ, який організував катівню під час окупації Херсона. Він особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам.

У відомстві розповіли, що в захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання на Херсонщині з березня по жовтень 2022 р. утримували та піддавали тортурам людей. Загалом, за даними слідства, понад двісті осіб. Сто шістдесят з них звернулися до органів правопорядку - робота зі встановлення інших потерпілих триває.

"Це були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців. Декого тримали годинами, інших — місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Щодо щонайменше 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 людей.

"Як за часів НКВС, з людей вибивали зізнання в тому, чого вони не робили. Намагалися змусити до співпраці з окупаційною владою. Звинувачували у зв’язках з рухом опору та вимагали інформацію про Сили оборони України. Вже відомо, що щонайменше трьох бранців було закатовано до смерті. Шістьох — примусово вивезено на тимчасово окуповані території", - додали в Офісі генпрокурора.