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Головна війна з Росією На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів

На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів

7 квітня, 2022 четвер
11:15
війна з Росією

На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів

Про це повідомляє ВМС ЗС України.
 

На опублікованому відео видно, як прицільним ударом наші захисники знищують ворожу техніку.

"На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами. Разом переможемо!", - пишуть у ВМС ЗС України.

  • Додамо, що сили протиповітряної оборони цієї ночі, 7 квітня, у Запоріжжі знищили три крилаті ракети

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ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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