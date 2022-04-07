На Херсонщині ЗСУ розбили артилерійський підрозділ окупантів
На Херсонщині українські воїни розбили артилерійський підрозділ окупантів, що готувався до обстрілів мирних населених пунктів
Про це повідомляє ВМС ЗС України.
На опублікованому відео видно, як прицільним ударом наші захисники знищують ворожу техніку.
"На жаль, частина "асвабадітєлєй" накивала п'ятами. Разом переможемо!", - пишуть у ВМС ЗС України.
- Додамо, що сили протиповітряної оборони цієї ночі, 7 квітня, у Запоріжжі знищили три крилаті ракети
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