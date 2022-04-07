Над Запоріжжям ППО знищили 3 крилаті ракети, – секретар міськради

Про це повідомив у відеозверненні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Телеграм.

"Цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією, вони знищили три крилаті ракети над містом", – сказав він.



Обійшлося без жертв та ушкоджень, відзначив Куртєв.



Також за минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 автомобіль.



Секретар міськради порадив городянам уважно ставитися до сигналів тривоги: учбових тривог на війні немає.



Нагадаємо, Миколаївський вокзал внаслідок обстрілу не працює.



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