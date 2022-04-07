Над Запоріжжям ППО знищили 3 крилаті ракети, – секретар міськради
Сили протиповітряної оборони у Запоріжжі знищили три крилаті ракети
Про це повідомив у відеозверненні секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Телеграм.
"Цієї ночі гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю. За попередньою інформацією, вони знищили три крилаті ракети над містом", – сказав він.
Обійшлося без жертв та ушкоджень, відзначив Куртєв.
Також за минулу добу наземні Сили оборони Запорізького краю знищили 12 окупантів, 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню та 1 автомобіль.
Секретар міськради порадив городянам уважно ставитися до сигналів тривоги: учбових тривог на війні немає.
Нагадаємо, Миколаївський вокзал внаслідок обстрілу не працює.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.83
-
EUR
Купівля 31.9Продаж 32.63
- Актуальне
- Важливе