Росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві, - мер
Миколаївський вокзал внаслідок обстрілу не працює
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі на "Фейсбук".
Відповідаючи на запитання користувачів стосовно причин зупинки роботи вокзалу у Миколаєві, Сенкевич вказав: "Не працює, бо розбомбили його".
Щоб евакуюватися залізницею, Сенкевич порадив виїжджати з Одеси або Паланки.
Мер не уточнив, коли саме був зруйнований вокзал у місті.
Він додав, що з початку війни пошкоджено 55 закладів освіти в місті.
"За останній день бомбардувань у нас було пошкоджено 28 житлових будинків", – додав Сенкевич.
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