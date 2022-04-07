Росіяни розбомбили залізничний вокзал у Миколаєві, - мер

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сенкевич в ефірі на "Фейсбук".



Відповідаючи на запитання користувачів стосовно причин зупинки роботи вокзалу у Миколаєві, Сенкевич вказав: "Не працює, бо розбомбили його".



Щоб евакуюватися залізницею, Сенкевич порадив виїжджати з Одеси або Паланки.



Мер не уточнив, коли саме був зруйнований вокзал у місті.



Він додав, що з початку війни пошкоджено 55 закладів освіти в місті.



"За останній день бомбардувань у нас було пошкоджено 28 житлових будинків", – додав Сенкевич.



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