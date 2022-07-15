На Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів
У Новій Маячці Олешківського району Збройні сили України ліквідували пункт російської армії, який був розташований у приміщенні колишнього дитячого санаторію
Про це повідомив радник голови обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань у фейсбук.
"Вчора близько 22-ї години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян." - написав Хлань.
- 11 липня мешканців тимчасово окупованого Херсону закликали запастися водою та їжею на 5-7 днів і підготувати укриття у зв'язку з очікуваним контрнаступом ЗСУ.
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