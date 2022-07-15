На Херсонщині ЗСУ знищили штаб і казарми російських окупантів

Про це повідомив радник голови обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Хлань у фейсбук.

"Вчора близько 22-ї години ЗСУ накрили орків у Новій Маячці. Там окупанти в приміщенні колишнього дитячого санаторію облаштували собі штаб і казарми. Яких уже нема. Чекаємо на офіційний підрахунок мертвих росіян." - написав Хлань.