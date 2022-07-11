Контрнаступ ЗСУ: в. о. мера Херсона закликала цивільних запастися водою та їжею на 5-7 днів і підготувати укриття

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Виїжджати треба, бо ми розв'яжемо руки нашим військовим, щоб вони могли більш вільно пересуватися по місту. Я розумію, що наші хлопці – молодці і можуть виконувати певну ювелірну роботу. Але, якщо ми дамо певну змогу тим, що нас, херсонців, буде менше у місті. Це безпека людей. І як би хлопці ювелірно не намагалися виконати свою справу – звільнити Херсон від орків (російська армія – ред.) – звісно, певні руйнування будуть, певні якісь спалахи вогню будуть. Маємо дбати про безпеку людей. Було б дуже добре, якби люди, у кого є така можливість, залишили територію нашого міста, нашої Херсонщини", – наголосила Лугова.

Тим, хто не може евакуюватися, в. о. мера Херсона порекомендувала зробити запас їжі та води хоча б на 5-7 днів.

"Є різні життєві ситуації, які не дозволяють залишити місце. Люди мають забезпечити укриття і підвальні приміщення підготувати, запастися водою, їжею, принаймні на 5-7 днів, щоб вони відчували себе в більш-менш безпечному місці", – додала Лугова.

Раніше, 11 липня, Лугова повідомила, що через вибухи на військовій базі окупанти посилили патрулювання.

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