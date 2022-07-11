Окупанти посилюють патрулі в Херсоні, адже відчувають страх і паніку, - секретар міськради Лугова

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"В Херсоні відчувається страх в окупантів. Вони підсилили свої патрулі та збільшили їх склад з 6 осіб до 20. Росіяни ходять і оглядаються. Коли відбувся вибух у військовій частині, то окупанти оточили дуже велику територію міста і проводили обшуки. Про панічні настрої окупантів говорить і те, що при наближенні до території, яка була оточена, вони відкривали вогонь в повітря", - розповіла вона.

Лугова також наголосила, що якщо ЗСУ підтримуватимуть темп наступу на Херсонщині, то звільнення територій відбудеться набагато швидше.

"На Херсонщині окупанти не почуваються в безпеці. Вони в паніці й відчаї. На мою думку, якщо ЗСУ зможуть підтримувати темп наступу, то окупанти будуть просто тікати", - додала вона.

7 липня в українській розвідці повідомили, що в тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники спалюють тіла своїх військових, аби приховати справжню кількість втрат у війні.

9 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив, що на околицях Херсона була пожежа, здіймався стовп чорного диму. Горів склад боєприпасів російських військ.



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