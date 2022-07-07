У тимчасово окупованому Херсоні рашисти спалюють тіла своїх військових
Українська розвідка виявила, що в тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники спалюють тіла своїх військових, аби приховати справжню кількість втрат у війні
Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що тіла вивозять вантажними автомобілями з Херсонського слідчого ізолятору. Російські окупанти видають спалення тіл за наслідки артобстрілів та подальших пожеж: "На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється".
Крім того, в тимчасово окупованому Херсоні переоформлюють лікарні та набирають персонал, найбільше не вистачає анестезіологів. Більшість лікарів відмовилися співпрацювати з рашистами та виїхали на підконтрольну Україні територію.
Начальник виправної колонії №90, колаборант Євген Соболєв, перебуває в міській лікарні у відділенні ортопедії. Після вибуху машини зі зрадником, йому встановили на обидві ноги апарати Ілізарова.
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