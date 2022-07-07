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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У тимчасово окупованому Херсоні рашисти спалюють тіла своїх військових

У тимчасово окупованому Херсоні рашисти спалюють тіла своїх військових

7 липня, 2022 четвер
12:39
війна з Росією тіла російських окупантів

Українська розвідка виявила, що в тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники спалюють тіла своїх військових, аби приховати справжню кількість втрат у війні

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для приховування реальної кількості втрат окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових. На околицях міста неодноразово помічено місця з великою кількістю обгорілих залишків людей. Точно ідентифікувати їхню приналежність складно через значні пошкодження від вогню", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що тіла вивозять вантажними автомобілями з Херсонського слідчого ізолятору. Російські окупанти видають спалення тіл за наслідки артобстрілів та подальших пожеж: "На місці подій спочатку чувся потужний вибух, після цього виникала пожежа. Доступ службовців МНС для ліквідації пожежі забороняється".

Крім того, в тимчасово окупованому Херсоні переоформлюють лікарні та набирають персонал, найбільше не вистачає анестезіологів. Більшість лікарів відмовилися співпрацювати з рашистами та виїхали на підконтрольну Україні територію.

Начальник виправної колонії №90, колаборант Євген Соболєв, перебуває в міській лікарні у відділенні ортопедії. Після вибуху машини зі зрадником, йому встановили на обидві ноги апарати Ілізарова.

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Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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