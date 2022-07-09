Поблизу Херсону горить склад боєприпасів російських окупантів
На околицях Херсона триває пожежа, здіймається стовп чорного диму. Горить склад боєприпасів російських військ
Про це інформує на сторінці у фейсбук радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
"Ранок в орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію", - написав Хлань.
Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також прокоментував влучання у склад боєприпасів: "Сьогодні у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок".
Відео у своєму телеграмі опублікував радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав Братчук.
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