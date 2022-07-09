Про це інформує на сторінці у фейсбук радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Ранок в орків почався з прильоту та пожежі на складах боєприпасів. Очевидці у Херсоні повідомляють про довготривалу детонацію", - написав Хлань.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський також прокоментував влучання у склад боєприпасів: "Сьогодні у Херсоні для орків ранок недобрий, і це тільки початок".

Відео у своєму телеграмі опублікував радник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Сьогодні зранку вийшла нова серія легендарного серіалу. Потужний вибух пролунав у районі аеропорту, де зазвичай кучкуються біля своєї техніки рашисти", - написав Братчук.