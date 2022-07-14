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Головна війна з Росією На Херсонщині ЗСУ звільнили 44 населені пункти, - ОВА

На Херсонщині ЗСУ звільнили 44 населені пункти, - ОВА

14 липня, 2022 четвер
22:09
війна з Росією

Збройні сили України звільнили 44 населені пункти на Херсонщині. Визволені території обстрілюють окупанти

Про це під час онлайн-пресконференції розповів т.в.о. начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій. 

"На сьогодні більша частина Херсонщини залишається під тимчасовою окупацією. Звільнено 44 населені пункти. Вони дуже сильно страждають, тому що російські окупанти постійно їх обстрілюють. Вони зазнають дуже великих руйнувань. Руйнується інфраструктура, дитячі садки, школи, житлові будинки", - сказав він.

За його словами, мешканці Херсонщини не сприймають фейкові адміністрації росіян. У області також активно діє партизанський рух.

  • 14 липня розвідка повідомила, що у тимчасово окупованому Херсоні, в приміщенні драмтеатру рашисти облаштували склад боєприпасів. Також окупанти чекають на делегацію для проведення "референдуму".

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