Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - йдеться в повідомленні.



На територію мобільного госпіталю окупанти доставили два тентованих КамАЗи з пораненим особовим складом. Це приблизно 40 рашистів.



Крім того, псевдо адміністрація чекає на групу політтехнологів з РФ, які організують підготовку та проведення "референдуму". Їх планують поселити в готелі "Бордо", який нині охороняють озброєні рашисти.



"Херсон получит: паспорта, связь, российские банки" - з таким заголовком вийшов другий випуск російської газети "Надднепрянская правда". У порівнянні з першим тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників.

Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських окупантів поблизу Херсона. Рашисти перевдягаються в цивільний одяг та тікають на крадених автівках.

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