У херсонському драмтеатрі окупанти розмістили артилерійські боєприпаси, - розвідка
У тимчасово окупованому Херсоні, в приміщенні драмтеатру рашисти облаштували склад боєприпасів. Також окупанти чекають на делегацію для проведення "референдуму"
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"В приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажних автомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру", - йдеться в повідомленні.
На територію мобільного госпіталю окупанти доставили два тентованих КамАЗи з пораненим особовим складом. Це приблизно 40 рашистів.
Крім того, псевдо адміністрація чекає на групу політтехнологів з РФ, які організують підготовку та проведення "референдуму". Їх планують поселити в готелі "Бордо", який нині охороняють озброєні рашисти.
"Херсон получит: паспорта, связь, российские банки" - з таким заголовком вийшов другий випуск російської газети "Надднепрянская правда". У порівнянні з першим тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч примірників.
- Збройні сили України знищили склад боєприпасів російських окупантів поблизу Херсона. Рашисти перевдягаються в цивільний одяг та тікають на крадених автівках.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.86
Купівля 35.86Продаж 36.88
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.13
- Актуальне
- Важливе