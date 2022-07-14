Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці, - Управління стратегічних комунікацій

Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Відомо, що ЗСУ влучили у ще один склад російських загарбників.

"В районі Херсону знову палає склад із "селітрою і гуманітаркою". Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою", - йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі кажуть, що частина російських окупантів панікує: "переодягається в цивільний одяг і з великими торбами пакуються у крадений цивільний транспорт".

Захисники України завдали удари по двох пунктах управління російських військ та посадовому майданчику у Новій Каховці.

За день, 13 липня, українські військові знищили склади з боєприпасами окупантів у Луганській, Донецькій і Херсонській областях.

На Херсонщині внаслідок роботи української артилерії у Новій Каховці детонують склади боєкомплектів і снарядів РФ.

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