"Це острів і ціль буде досягнута": нардеп Чийгоз вважає деокупацію Криму першочерговою метою для України
Народний депутат Ахтем Чийгоз вважає, що деокупація Крим неминуча і наголосив, що Кримський міст має бути зруйнований
Таку думку він висловив у етері Еспресо
"Нам потрібно визначити першочергову ціль для деокупації. Бо спочатку ми говоримо про Крим, потім вже визначаємо інші території. Й підходити до цього слід систематично. Крим - це острів. У мене немає жодних сумнівів, що Україна звільнить анексований Росією Крим. Проте не слід про це заявляти в кожному інтервʼю. Зокрема, експертам й особливо військовим", - вважає Чийгоз.
Нардеп наголосив на важливості знищення Кримського мосту.
"Кримський міст сьогодні має дуже велике значення для окупантів. Також він має чималу протяжність. Україна завдає ударів по Керчі. Відповідно ми можемо ударити й по мосту. Втім, поки що це не робиться", - додав він.
- 26 квітня у The New York Times повідомили, що українські сили зможуть використовувати ракети дальнього радіуса дії ATACMS для більш ефективного націлювання на російського ворога в окупованому Криму
- 27 квітня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Крим звільнять не пізніше ніж Донеччину і Луганщину, але й не раніше ніж Запорізьку або Херсонську області
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе