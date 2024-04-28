"Це острів і ціль буде досягнута": нардеп Чийгоз вважає деокупацію Криму першочерговою метою для України

Таку думку він висловив у етері Еспресо



"Нам потрібно визначити першочергову ціль для деокупації. Бо спочатку ми говоримо про Крим, потім вже визначаємо інші території. Й підходити до цього слід систематично. Крим - це острів. У мене немає жодних сумнівів, що Україна звільнить анексований Росією Крим. Проте не слід про це заявляти в кожному інтервʼю. Зокрема, експертам й особливо військовим", - вважає Чийгоз.



Нардеп наголосив на важливості знищення Кримського мосту.



"Кримський міст сьогодні має дуже велике значення для окупантів. Також він має чималу протяжність. Україна завдає ударів по Керчі. Відповідно ми можемо ударити й по мосту. Втім, поки що це не робиться", - додав він.

26 квітня у The New York Times повідомили, що українські сили зможуть використовувати ракети дальнього радіуса дії ATACMS для більш ефективного націлювання на російського ворога в окупованому Криму

27 квітня військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що Крим звільнять не пізніше ніж Донеччину і Луганщину, але й не раніше ніж Запорізьку або Херсонську області