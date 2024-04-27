В "Інформаційному спротиві" назвали умови звільнення Криму та інших тимчасово окупованих територій
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що Крим звільнять не пізніше ніж Донеччину і Луганщину, але й не раніше ніж Запорізьку або Херсонську області
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Керченський міст - це фактично основна логістична артерія, яка забезпечує усім необхідним об'ємом матеріально-технічного забезпечення одразу три групи військ на півдні України - це група військ "оборона Криму", "Дніпро" - лівобережна Херсонщина, частково Запорізька область і це група військ "схід" - Донеччина та Запорізька область. Це майже 200 тисяч особового складу, тисячі одиниць техніки, танків, артилерії й так далі. Ця величезна маса потребує щодня - 24/7 - щоб було матеріально-технічне забезпечення усім необхідним, починаючи від боєприпасів і закінчуючи паливно-мастильними матеріалами. Звісно ж і ротація, компенсація втрат людського ресурсного, компенсація втрат механізованого ресурсу і так далі", - пояснює оглядач.
На думку Коваленка, якщо Кримський міст втратить свою функціональність, то нестача МТЗ у ворога почне суттєво впливати на фронт. Водночас суходолом чи морськими шляхами компенсувати це не вдасться.
"Тому десь приблизно через місяць-півтора уся ця група військ відчує гострий дефіцит, який не дозволить їм наступати, ефективно вести оборонні дії. Отже, буде зруйновано систему забезпечення цієї великої групи військ. І після цього розпочнуться процеси контрнаступальних дій вже на півдні України: спочатку Запорізька або лівобережна Херсонська область залежно від ситуації, але з виходом до адміністративних меж тимчасового окупованого півострова Крим. Можна говорити про створення повної ізоляції півострова і такого собі покрокового знищення усіх об'єктів російських окупаційних військ на півострові. А в умовах ізоляції велика група військ не зможе там існувати тривалий час, тому Крим буде звільнено раніше ніж Донецьку та Луганську області", - підсумував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".
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