Україна може вдарити ракетами ATACMS по Криму, - NYT
Українські сили зможуть використовувати ракети дальнього радіуса дії ATACMS для більш ефективного націлювання на російського ворога в окупованому Криму
Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела в Пентагоні.
Зазначається, що значна частина поставок зброї мала б спочатку зосередитися на зміцненні оборони України. Натомість нова система може проникати глибше в окуповані Росією частини України та націлюватися на вузли постачання російських військ на південному сході.
"Мета нових систем великої дальності полягає в тому, щоб посилити тиск на Крим, центр російських повітряних і сухопутних сил, де зараз Росія має відносно безпечний притулок", - сказав високопоставлений чиновник оборони в Пентагоні.
- Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі.
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