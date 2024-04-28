РФ намагається залучити білоруську молодь до розробки і збирання бойових БПЛА

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що у Білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА - його курують росіяни.

"Так, на форумі були помічені представники терористичної організації ПВК Вагнера. Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ". Кураторами форуму є держсекретар "союзної держави" Дмітрій Мезенцев і посол РФ Боріс Гризлов", - йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією активістів, до Мінська приїхала представницька делегація із Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробкою бойових БПЛА у РФ.

"Саме до університету в Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ВПК", - зазначають у Спротиві.