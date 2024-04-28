РФ намагається залучити білоруську молодь до розробки і збирання бойових БПЛА
Росіяни намагаються залучити білоруську молодь до розробки та збирання безпілотників для збройних сил РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що у Білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА - його курують росіяни.
"Так, на форумі були помічені представники терористичної організації ПВК Вагнера. Задачею форуму є "максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для ЗС РФ". Кураторами форуму є держсекретар "союзної держави" Дмітрій Мезенцев і посол РФ Боріс Гризлов", - йдеться у повідомленні.
Також, за інформацією активістів, до Мінська приїхала представницька делегація із Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробкою бойових БПЛА у РФ.
"Саме до університету в Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ВПК", - зазначають у Спротиві.
- 25 квітня повідомлялось, що росіяни на тимчасово окупованих територіях запровадять для школярів новий предмет - курси з управління безпілотниками, у яких має брати участь кожен учень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе