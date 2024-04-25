РФ планує залучити дітей у школах ТОТ до курсів з управління дронами, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З нового навчального року ворог запровадить у школах на ТОТ предмет для обов’язкового вивчення - курси з управління дронами. Зазначено, поки що навички БПЛА будуть здобуватися учнями в спеціалізованих гуртках.

У повідомленні йдеться, за словами кремлівської влади, кожен навчальний заклад буде обладнаний учбовими дронами й кадровим складом, який і буде організовувати курс. У ЦНС додають, що "до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових", оскільки на тимчасово окупованих територіях спостерігається брак викладачів.

"Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", - наголошують у повідомленні.