РФ планує залучити дітей у школах ТОТ до курсів з управління дронами, - Спротив
Росіяни на тимчасово окупованих територіях запровадять для школярів новий предмет - курси з управління безпілотниками, у яких має брати участь кожен учень
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
З нового навчального року ворог запровадить у школах на ТОТ предмет для обов’язкового вивчення - курси з управління дронами. Зазначено, поки що навички БПЛА будуть здобуватися учнями в спеціалізованих гуртках.
У повідомленні йдеться, за словами кремлівської влади, кожен навчальний заклад буде обладнаний учбовими дронами й кадровим складом, який і буде організовувати курс. У ЦНС додають, що "до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових", оскільки на тимчасово окупованих територіях спостерігається брак викладачів.
"Такі дії російської окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання", - наголошують у повідомленні.
- 4 лютого повідомлялось, що окупанти планують ввести в школах на тимчасово окупованих територіях модуль із вивчення технологій, особливостей конструкцій та збирання БПЛА у військових цілях.
- 17 квітня стало відомо, що окупанти залучають неповнолітніх громадян до виробництва зброї. Виготовлятимуть 10 тис. "шахедів" на рік російські підлітки, серед яких - дитина з ТОТ, яку ворог вивіз до РФ.
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