До виготовлення "шахедів" росіяни залучили понад тисячу підлітків, серед яких дитина з ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що активісти групи "Кібер спротиву" передали ЦНС дані, які є підтвердженням залучення неповнолітніх до виготовлення зброї для РФ.

Серед документів - перелік зарахованих підлітків на навчання в "Алабуга Політех", у яких містяться паспорти дітей та згоди батьків. Оприлюднено інформацію, яка підтверджує локалізацію виробництва Росією іранських ударних БПЛА Shahed-136 (Герань-2) на території так званої особливої економічної зони "Алабуга", що в республіці Татарстан.

"Алабуга Політех" - освітній кластер на основі ОЕЗ "Алабуга". Його мета - підготовка майбутніх працівників підприємств.

"А враховуючи те, що "Алабуга" стала військовим обʼєктом, то фактичне завдання "Політєху" – готувати кадри для російського військово-промислового комплексу", - підкреслюють у ЦНС.

"У документі, що передував візиту першого заступника голови уряду РФ Андрія Бєлоусова (який за сумісництвом виконує ще й функції голови урядової комісії з питань розвитку безпілотних авіаційних систем) вказано, що планова потужність виробництва дронів Герань-2 складає 10 тис. одиниць на 2024 рік. З метою конспірації виробництво шахедів названо "проєктом Дельфін", - йдеться в повідомленні.

Фото: ЦНС

Документи свідчать, що в "Політеху" можуть навчатися 1300 студентів на рік - неповнолітні особи, які проходять стажування й навчання з 9 по 11 класи.

Активісти "Кібер спротиву" надали ЦНС базу таких дітей, яка налічує 1209 імен та телефонів студентів набору 2023 року.

"Особливий цинізм викликає той факт, що серед цього списку дітей ЦНС зафіксував одну дитину, що була вивезена росіянами з тимчасово окупованої території України. Це підтверджується українським номером телефону", - акцентовано в повідомленні.

Відомо, що 670 підлітків розподілені за проєктами АТ "Особлива економічна зона промислово-виробничого типу "Алабуга". Вони навчаються й проходять стажування за різними освітніми напрямами - від програмування до юриспруденції.

За проєктом під назвою "човни" розподілені 539 студентів, які навчаються за напрямами електромонтажу, аеронавігації, промислового обладнання лабораторного й хімічного аналізу, промислової роботехніки та числового програмного керування.

У Спротиві додають, що "моторні човни" - кодова назва виробництва російських безпілотників.