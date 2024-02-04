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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти навчатимуть дітей на ТОТ збирати дрони на уроках праці, – Спротив

Окупанти навчатимуть дітей на ТОТ збирати дрони на уроках праці, – Спротив

4 лютого, 2024 неділя
13:36
Війна з Росією На фото: Центри превдонавчання на ТОТ

Окупанти планують ввести в школах на тимчасово окупованих територіях модуль із вивчення технологій, особливостей конструкцій та збирання БПЛА у військових цілях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Планується, що діти вчитимуться збирати дрони на уроках праці.

Також серед школярів проводитимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

"Кремль розглядає управління БПЛА як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголошують, що таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право та використовує цивільне населення у військових цілях.

  • 3 лютого повідомлялося, що російські окупанти організували виробництво дронів на тимчасово захопленому Бердянському заводі жаток.

Теги:
Україна
Росія
військові
окуповані території
окупанти
безпілотник
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