Окупанти навчатимуть дітей на ТОТ збирати дрони на уроках праці, – Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Планується, що діти вчитимуться збирати дрони на уроках праці.

Також серед школярів проводитимуть агітацію щодо подальшого навчання на технічних спеціальностях та роботи на військових заводах.

"Кремль розглядає управління БПЛА як одну з ключових навичок при підготовці до військової служби. Росіяни мають намір залучити якомога більшу кількість молоді до своїх мілітарних структур та роботи на об’єктах воєнно-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву наголошують, що таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право та використовує цивільне населення у військових цілях.