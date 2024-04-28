Росіяни на ТОТ продаватимуть відібране житло українців, - голова Запорізької ОВА
Російські окупанти на тимчасово захоплених територіях збираються продавати незаконно відібране житло українців
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він зазначив, що окупаційна влада продовжує відбирати квартири та будинки жителів тимчасово захоплених територій, які виїхали.
За його словами, вже створено реєстр "безхазяйного" житла.
"Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки та квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", - розповів очільник Запорізької області.
- 14 квітня повідомлялось, що з 1 липня людину без російського паспорта на території "ЛНР" можуть визнати іноземним громадянином і депортувати, проте росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які навіть отримали паспорт РФ.
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