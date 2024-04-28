Росіяни на ТОТ продаватимуть відібране житло українців, - голова Запорізької ОВА

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що окупаційна влада продовжує відбирати квартири та будинки жителів тимчасово захоплених територій, які виїхали.

За його словами, вже створено реєстр "безхазяйного" житла.

"Якщо раніше "віджату" нерухомість роздавали гастролерам, то тепер окупаційна влада вирішила на цьому заробити. Будинки та квартири продаватимуть за пільговими кредитними ставками", - розповів очільник Запорізької області.