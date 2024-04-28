У Британії на аукціоні продали годинник найбагатшого пасажира "Титаніка"

Про це пише Sky News.

Зазначається, що золотий годинник продали приватному колекціонеру з США. Сума, викладена за річ бізнес-магната Джона Джейкоба Астора, який загинув на кораблі, була найвищою, яку коли-небудь віддали за пам’ятні речі з "Титаніка".

Очікувалося, що покупці будуть готові заплатити за годинник Waltham із 14-каратного золота з гравіюванням "JJA" від 100 тис. до 150 тис. фунтів стерлінгів.



За словами аукціоніста Ендрю Олдріджа, на момент катастрофи "Титаніка" Астор вважався одним із найбагатших людей у світі зі статками близько 87 млн доларів, що еквівалентно кільком мільярдам доларів США сьогодні.

Видання пише, що дружина загиблого 15 квітня 1912 року бізнесмена вижила, а тіло її чоловіка дістали неподалік місця затоплення корабля.