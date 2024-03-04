Двері з фінальної сцени "Титаніка" виставили на аукціон за $40 тис.

Про це пише Daily Mail.

Імпровізований рятувальний пліт з фільму 1997 року режисера Джеймса Кемерона "Титанік" виставлений на продаж. Стартова ціна становить $40 тис. Це реквізит зі знаменитої сцени у фіналі художнього фільму-катастрофи, на якому врятувалася Роуз (Кейт Вінслет) та не помістився і помер Джек (Леонардо Ді Капріо).

Імпровізованим плотом героям слугував великий уламок дерев’яної дверної рами. Отримавши реквізит у розпорядження, аукціон нарешті зміг розгадати таємницю, чи вистачило б місця для Джека та чи був у нього шанс врятуватися.

Аукціоністи показали, що уламок дверей складає 243 см завдовшки та 104 см завширшки, отже є достатньо великим для того, щоб обидва герої помістилися на ньому. У культовій сцені Джек на смерть замерзає у воді, жертвуючи собою, щоб врятувати Роуз.

Глядачі неодноразово обговорювали кінцівку фільму, а деякі фанати навіть створювали аналог реквізиту, щоб продемонструвати, що обидва могли вижити. Режисер Джеймс Кемерон захищав сцену, пояснюючи, що пліт затонув би під вагою пари і що Джек "мав померти", оскільки історія була трагедією.

Натхненням для створення рятувального плота для фільму стали справжні уламки, знайдені після катастрофи 1912 року. Це не були двері, як заведено вважати. Це частина декоративної дерев’яної дверної рами з реального лаунжу першого класу "Титаніка".

В описі на вебсайті аукціону зазначено: "Створений за взірцем найвідомішого повного фрагмента уламка, врятованого від трагедії 1912 року, цей вигадливий різьблений реквізит має разючу схожість з панеллю в стилі Людовика XV, що зберігається в Морському музеї в Галіфаксі, Нова Шотландія".

Фото: Heritage Auctions

В описі наголошується, що дослідники припускають, що оригінальна дубова панель піднялася на поверхню вже після того, як корабель затонув у північній частині Атлантичного океану.

На продаж також виставлені і інші реквізити: штурвал корабля та шифонова сукня, яку носила Вінслет в останніх сценах фільму. Аукціон проходитиме з 20 по 24 березня.

У 2023 році науковці вперше зробили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка", який лежить на глибині 3800 м. Для цього було зроблено понад 700 тис. фотографій під водою.