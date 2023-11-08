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Головна Культура На аукціон за $86 тис. виставлять рідкісне меню з затонулого корабля "Титанік"

На аукціон за $86 тис. виставлять рідкісне меню з затонулого корабля "Титанік"

8 листопада, 2023 середа
09:51
Культура 3D-реконструкція затонулого «Титаніка»

Рідкісне першокласне меню з "Титаніка" виставлять на аукціон пам’ятних речей, пов’язаних із затонулим океанським лайнером. Очікується, що меню коштуватиме 86 000 доларів

Про це пише CNN.

Забруднене та з частково стертими літерами це меню, імовірно, опинилось у Північній Атлантиці у той час, коли "Титанік" затонув вранці 15 квітня 1912 року, йдеться в описі лота британського аукціонного дому Henry Aldridge and Son Ltd.

Зазначається, що врятоване меню детально описує першу вечерю на борту після того, як "Титанік" відплив від берегів, і розкриває розкіш, який відчули б пасажири першого класу корабля.

Варіанти вечері - устриці, філе яловичини з вершками з хрону та пюре з пастернаку, а також десерти, зокрема абрикосовий Бордалу - різновид пирога - та пудинг Вікторія.

Довідково. Затонулий корабель "Титанік" знаходиться на глибині 3800 м на дні Атлантичного океану, що в приблизно 600 км від узбережжя Ньюфаундленду, Канада.

  • 17 травня стало відомо, що науковці вперше зробили повнорозмірну 3D-реконструкцію затонулого "Титаніка", який лежить на глибині 3800 м. Для цього було зроблено понад 700 тис. фотографій під водою.
Суспільство
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