Зеленський провів телефону розмову з лідером меншості в палаті представників США Джеффрісом: про що говорили

Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.

"Провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні", - заявив він.

Зокрема, під час розмови Зеленський відзначив двопартійну підтримку України в американському конгресі та лідерство президента Байдена, а також запросив Джеффріса до України.

Окремо президент наголосив на нагальній потребі у посиленні протиповітряної оборони України системами Patriot для захисту від російського повітряного терору.