Зеленський провів телефону розмову з лідером меншості в палаті представників США Джеффрісом: про що говорили
У неділю, 28 квітня, президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з лідером меншості в палаті представників США Гакімом Джеффрісом, під час якої запросив його відвідати Україну
Про це він написав на своїй сторінці у Telegram.
"Провів телефонну розмову з лідером меншості в Палаті представників Гакімом Джеффрісом. Подякував за його особисту роль в ухваленні Конгресом закону про допомогу Україні", - заявив він.
Зокрема, під час розмови Зеленський відзначив двопартійну підтримку України в американському конгресі та лідерство президента Байдена, а також запросив Джеффріса до України.
Окремо президент наголосив на нагальній потребі у посиленні протиповітряної оборони України системами Patriot для захисту від російського повітряного терору.
- Міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер після засідання у форматі "Рамштайн" 26 квітня оголосила про додаткову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.
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