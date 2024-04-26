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Лазарева субота 2024: що не можна робити, традиції та історія

26 квітня, 2024 п'ятниця
09:13
Суспільство Молитва перед іконами у храмі

Лазарева субота - це християнське свято, що має велике значення для віруючих та пов'язане з Божественним дивом, яке здійснив Ісус Христос

У Лазареву суботу згадується одне з видатних чудес, які були здійснені Ісусом Христом. Віряни вшановують цей знаменний день особливими обрядами та молитвами, спрямованими на духовне оновлення та зцілення. У матеріалі Еспресо ви дізнаєтесь про історію цього свята, традиції й прикмети Лазаревої суботи, а також дату його відзначення у 2024 році.

Історія та чому присвячене дане свято?

Лазар та його сестри Марта і Марія жили в селі Витанія (Віфанія). У Святому Письмі (Євангелії від Івана, розділ 11), розповідається про те, як Ісус відправився до села після того, щойно отримав звістку про хворобу друга. Поки Ісус був на шляху до Витанії, Лазар помер. Його смерть стала великим горем для сім'ї та для Ісуса, коли Спаситель підійшов до гробниці, промовив до могили і Лазар воскрес. Це стало чудом, що підтвердило Божу владу Ісуса над смертю.

"Він вигукнув гучним голосом: "Лазарю, вийди сюди!". І померлий вийшов. Руки й ноги його були обмотані полотном, а його обличчя обв’язане хусткою. Каже їм Ісус: "Розв’яжіть його й звільніть, щоб міг ходити", - Євангеліє від Йоана 11.

Цей день нагадує вірянам про владу Господа над життям та смертю, підтверджуючи віру в Божу силу і надію на спасіння, вічне життя. Історично Лазарева субота є підготовчим періодом до Страсного тижня та до великого свята Воскресіння Христового.

Лазарева субота передує також дню, який ознаменують як Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. Звістка про велике чудо розлетілась серед людей дуже швидко, тому, коли Ісус в'їжджав до Єрусалима у Вербну неділю, радість та віра проникли у кожен куток. Люди вітали Спасителя, та в знак поваги вкладали пальмові гілки на дорогу.

Коли відзначають Лазареву суботу у 2024 році?

Сталої дати для відзначення даного свята нема, адже її визначають відповідно до церковного календаря та дати святкування Великодня. Лазарева субота завжди припадає на шосту суботу Великого посту, за 8 днів до Воскресіння Христового, тобто у 2024 році віряни східного обряду будуть відзначати це свято 27 квітня. Символічне значення Лазаревої суботи полягає в підготовці людей до святкування Великодня.

Фото: johnsanidopoulos.com

Що можна робити цього дня, а що заборонено?

У Лазареву суботу, як і на багатьох інших православних святах, існує традиція відкладати господарські клопоти та не займатися важкою фізичною працею. Це свято варто відзначити молитвою та покаянням. Віруючі відвідують церкву, де проходить особлива богослужба. Цього дня важливо також згадати про сприйняття віри у воскресіння, духовне очищення та помолитися про зцілення.  

Тому, у Лазареву суботу варто:

  • утриматись від розваг та святкувань, адже краще зосередитися на духовних практиках;
  • уникати важкої праці, господарських справ (в'язання, прання, прибирання та інше);
  • не вживати алкоголь та дотримуватись правил Великого посту.

Згідно з народними традиціями, цього дня краще відмовитися від лайки, лихослів'я та утриматись від негативних думок, особливо побажань зла іншим людям. 

Які є прикмети у Лазареву суботу?

Більшість прикмет пов'язані з природними явищами, які люди спостерігали в цей день. Так, якщо цього дня змії та інші рептилії виповзають зі своїх укриттів, це може бути ознакою того, що попереду теплі дні та більше не передбачається холодів або заморозків. Ці тварини можуть відчувати зміну погоди і сигналізують нам про наближення справжнього весняного тепла.

За традиціями господині цього також можуть освятити та посіяти горох. Вважається, що це сприятиме багатому урожаю. Однак, дана прикмета стосується лише гороху, він інших робіт на городі варто відмовитись.

Крім того, Лазарева субота також мала певне значення у народній медицині. Вважалося, що зібрані в цього дня трави мають особливі цілющі властивості. Також можна прочитати молитву, тримаючи гілочки верби. Важливо думати про особливу силу, виразити прохання щодо зцілення недугів та побажати зміцнення здоров'я для рідних та близьких.

Теги:
Новини
Україна
християнство
ПЦУ
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