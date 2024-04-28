Дипломат Щербак пояснив, що для України значать два пакети допомоги від Пентагона

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Під час останнього засідання Rammstein Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, двічі давав Україні величезні подарунки. Перший - це пакет допомоги на 1 млрд доларів, а потім, через два дні, був проголошений абсолютно безпрецедентний пакет допомоги в 6 млрд доларів. У чому полягає різниця між ними? - Перший пакет на 1 млрд доларів - це зброя, яка зберігається на складах Пентагона і яка негайно вже поступила Збройним Силам України, включаючи далекобійні ракети ATACMS й іншу надзвичайно потрібну нам зброю. Це готова зброя, яку не треба ні доставляти, ні очікувати її появи й транспортування зі Сполучених Штатів, бо вона є на складах Європи й вже є в Україні", - пояснив дипломат.

Щербак наголосив, що пакет допомоги на 6 млрд доларів - це частка 61 млрд доларів, що прийняли в Конгресі США. За ці кошти замовлять зброю на об'єктах військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки.

"Тобто ця зброя ще буде виготовлятися і на це можуть піти місяці, а можуть і роки. Може статися так, що через рік, коли невідомо якими будуть результати виборів у Сполучених Штатах, то ця зброя буде поступати ще і в наступному році. Там теж прекрасний вибір в так званому вашингтонському воєнторзі тої зброї, амуніції, боєприпасів до Patriot, до Протиповітряних сил оборони, снаряди 155 мм, багатоцільові радари для ведення контрбатарейної боротьби, які визначають, хто швидше визначить, де перебуває батарея противника, а американська радарна система має величезну перевагу перед російською, це дуже важливі нам засоби протидії дронів, які буквально окупують небо над лінією фронту, авіаційні боєприпаси", - розповів колишній Посол України в Ізраїлі, США, Канаді.