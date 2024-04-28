Дипломат Щербак пояснив, що для України значать два пакети допомоги від Пентагона
Юрій Щербак, колишній Посол України в Ізраїлі, США, Канаді, пояснив, що для України значать два пакети допомоги про які заявляв міністр оборони США Ллойд Остін
Про це він сказав у етері Еспресо.
"Під час останнього засідання Rammstein Ллойд Остін, міністр оборони Сполучених Штатів, двічі давав Україні величезні подарунки. Перший - це пакет допомоги на 1 млрд доларів, а потім, через два дні, був проголошений абсолютно безпрецедентний пакет допомоги в 6 млрд доларів. У чому полягає різниця між ними? - Перший пакет на 1 млрд доларів - це зброя, яка зберігається на складах Пентагона і яка негайно вже поступила Збройним Силам України, включаючи далекобійні ракети ATACMS й іншу надзвичайно потрібну нам зброю. Це готова зброя, яку не треба ні доставляти, ні очікувати її появи й транспортування зі Сполучених Штатів, бо вона є на складах Європи й вже є в Україні", - пояснив дипломат.
Щербак наголосив, що пакет допомоги на 6 млрд доларів - це частка 61 млрд доларів, що прийняли в Конгресі США. За ці кошти замовлять зброю на об'єктах військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки.
"Тобто ця зброя ще буде виготовлятися і на це можуть піти місяці, а можуть і роки. Може статися так, що через рік, коли невідомо якими будуть результати виборів у Сполучених Штатах, то ця зброя буде поступати ще і в наступному році. Там теж прекрасний вибір в так званому вашингтонському воєнторзі тої зброї, амуніції, боєприпасів до Patriot, до Протиповітряних сил оборони, снаряди 155 мм, багатоцільові радари для ведення контрбатарейної боротьби, які визначають, хто швидше визначить, де перебуває батарея противника, а американська радарна система має величезну перевагу перед російською, це дуже важливі нам засоби протидії дронів, які буквально окупують небо над лінією фронту, авіаційні боєприпаси", - розповів колишній Посол України в Ізраїлі, США, Канаді.
- 20 квітня 2024 року палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- 24 квітня президент США Джо Байден підписав пакет законопроєктів про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню на $95 млрд і конфіскацію активів РФ за скороченою процедурою, який раніше цього ж дня затвердив сенат.
- Того ж дня США оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги, сума якого становить $1 млрд, та розкрили його вміст.
- Згодом стало відомо, що очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги від США, загальна сума якого становить $6 млрд.
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