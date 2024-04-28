Ніколь Кідман отримала нагороду за видатні досягнення від Американського інституту кіномистецтва
Американський інститут кіномистецтва під час церемонії AFI Life Achievement Award 2024 в Лос-Анджелесі нагородив 56-річну Ніколь Кідман премією за видатні досягнення
Про це повідомляє The Guardian.
Кідман стала першою австралійською акторкою, яка отримала найвищу нагороду Американського кіноінституту за кар'єру в кіно.
Під час церемонії з промовами виступили Меріл Стріп, Морган Фрімен, Різ Уізерспун та її чоловік Кіт Урбан.
Нагороду вручала Стріп, яка зіграла одну з головних ролей у фільмі "Години", що приніс Кідман "Оскар" у 2003 році.
"Діапазон вашої роботи приголомшливий, ваш список почесних звань, ролей і добрих справ у світі зайняв би у звичайної людини три життя, щоб досягти цього", - зауважила Стріп.
Отримуючи нагороду, Кідман зауважила, що Стріп була її "дороговказом" протягом усієї кар'єри.
Окрім цього Кідман висловила подяку всім режисерам, з якими вона працювала, зокрема режисеру фільму "Години" Стівену Долдрі.
Кідман мали вручити нагороду 10 червня минулого року, але церемонію відклали на невизначений термін через страйк сценаристів, який було вирішено у вересні після 146 днів пікетування.
Довідково: Ніколь Кідман була номінована на п'ять премій "Оскар", а також отримала БАФТА, дві "Еммі" та шість "Золотих глобусів".
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