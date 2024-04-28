Бійці ГУР знищили новітню антидронову РЛС росіян "Рєпєйнік"

Про це повідомляє ГУР МО України.

Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України 26 квітня.

"Переносну РЛС "Рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 млн рублів або 100 тис. доларів", - зазначають розвідники.

Також у ГУР повідомили, що за допомогою станції окупанти виявляти малі повітряні цілі, зокрема дрони, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів.