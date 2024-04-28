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Війна з Росією: хроніка
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Бійці ГУР знищили новітню антидронову РЛС росіян "Рєпєйнік"

28 квітня, 2024 неділя
17:36
Війна з Росією ГУР

Бійці Головного управління розвідки завдали удару по апаратній зв’язку росіян та знищили їхню новітню радіолокаційну станцію "Рєпєйнік"

Про це повідомляє ГУР МО України.

Операцію провели бійці групи "Гуси 9" спільно з підрозділом активних дій ГУР МО України 26 квітня.

 "Переносну РЛС "Рєпєйнік" росіяни почали постачати у війська лише у 2022 році. Її вартість становить близько 10 млн рублів або 100 тис. доларів", - зазначають розвідники. 

Також у ГУР повідомили, що за допомогою станції окупанти виявляти малі повітряні цілі, зокрема дрони, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до 5 кілометрів. 

  • 27 квітня стало відомо, що українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських окупантів "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів.
Теги:
Україна
російська армія
ГУР
втрати окупантів
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