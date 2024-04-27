Коштує понад $5 млн: бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот"

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Зазначається, що виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот" група ГУР "Гуси-9" спільно із військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс"



Зокрема, була успішно атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.



Як зазначають у розвідці, радіолокаційна станція "Подльот" порівняно нова російська розробка - на озброєння армії РФ її почали постачати у 2015 році. Водночас вартість такої РЛС складає понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.



Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.