Коштує понад $5 млн: бійці ГУР уразили новітню російську РЛС "Подльот"
Українські військові атакували одну з новітніх радіолокаційних станцій російських окупантів "Подльот", вартість якої становить понад 5 млн доларів
Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки МО України.
Зазначається, що виявили та вдарили по російській РЛС 48Я6 К-1 "Подльот" група ГУР "Гуси-9" спільно із військовослужбовцями 15 ОБрАР "Чорний ліс"
Зокрема, була успішно атакована антенно-фідерна установка та дизельна станція, що живила комплекс.
Як зазначають у розвідці, радіолокаційна станція "Подльот" порівняно нова російська розробка - на озброєння армії РФ її почали постачати у 2015 році. Водночас вартість такої РЛС складає понад 700 млн рублів або понад 5 млн доларів.
Вказану систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300/С-400.
- Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, за добу авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу противника.
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