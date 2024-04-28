"Тепер ми не знаємо, яким чином повернуться вибори для Трампа", - дипломат Щербак про внутрішній конфлікт в республіканській партії

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"На наших очах під час цього знаменитого історичного голосування Конгресу в Палаті представників відбувся розкол республіканської партії на два табори. Один - протрампісти, там більш ніж половина республіканців проголосували проти допомоги Україні, водночас наша Вікторія Спартц (жінка, перша українка обрана в Конгрес) і були ті, хто проголосував "за". От тепер ця частина партії найбільш інтелектуальна так звані рейганісти, які проти тої авантюристичної й популістської політики Трампа. І тепер ми не знаємо, яким чином повернуться вибори для Трампа", - заявив дипломат.

За словами Щербака, проти Трампа виступила частина істеблішменту республіканської партії, в тому числі спікер Палати представників Майк Джонсон.

"Ми бачимо зміну риторики Трампа і те, що він ніби дозволив допомогу Україні. Вона пов'язана з його дуже поганими перспективами на вибори, тому що ще є нейтральні виборці, прибічники республіканської партії, але зараз вони вагаються. Крім того, там дуже серйозний збиток наданий власне Трампу і його фракції з боку єврейського лобі, тому що вони весь час мали претензії до республіканців: чому вони зволікають з допомогою Ізраїлю, коли Ізраїль витратив десь 1 млрд доларів тільки за одну ніч нападу іранських ракет і дронів, й негайно потребував збільшення свого озброєння, а республіканці зволікали й не надавали цю допомогу. Нарешті вони надали і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню, але проблеми у Трампа залишаються. По-перше, його особисті у зв'язку з судами у яких він ще буде брати участь і невідомо, як вони закінчаться, а з другого боку - це як інтелектуально-політичний розкол самої партії, тому що там є здорові сили, там є люди, які пам'ятають хто такий президент Дуайт Ейзенхауер та Рональд Рейган - це люди на яких трималася Америка та її могутність. І тепер вони порушили питання, що треба зупинити сповзання партії до трампізму, от у чому полягає справа", - підсумував колишній Посол України в Ізраїлі, США, Канаді.