Вибори в США: Байден збільшив перевагу над Трампом у новому опитуванні
Відповідно до результатів нового опитування напередодні виборів президента Сполучених штатів Америки, чинний очільник Білого дому Джо Байден збільшив відрив від суперника Дональда Трампа
Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos 10 квітня.
Зазначено, що за підсумками п’ятиденного опитування, близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена. У той час за Трампа свої голоси віддали б 37%.
Reuters наголошує, що опитування має похибку в 4 відсоткові пункти для зареєстрованих виборців, але багато виборців є невпевненими у своєму рішенні за сім місяців до виборів, які відбудуться 5 листопада.
Водночас близько 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що вони ще не вибрали кандидата, схилялися до сторонніх опцій або могли взагалі не голосувати.
Інформаційне агентство додає, такі опитування дають "важливі сигнали" про підтримку кандидатів у президенти американським народом. Зазвичай лише кілька ключових штатів змінюють терези в колегії виборців США, яка в результаті вирішує, хто переможе на виборах.
- 2 квітня виборці у ще чотирьох штатах США визначилися з кандидатами в президенти від своїх партій. На праймериз у Род-Айленді, Коннектикуті, Нью-Йорку та Вісконсині перемогу здобули Джо Байден і Дональд Трамп.
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