Вибори в США: Байден збільшив перевагу над Трампом у новому опитуванні

Про це свідчать результати опитування Reuters/Ipsos 10 квітня.

Зазначено, що за підсумками п’ятиденного опитування, близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена. У той час за Трампа свої голоси віддали б 37%.

Reuters наголошує, що опитування має похибку в 4 відсоткові пункти для зареєстрованих виборців, але багато виборців є невпевненими у своєму рішенні за сім місяців до виборів, які відбудуться 5 листопада.

Водночас близько 22% зареєстрованих виборців в опитуванні вказали, що вони ще не вибрали кандидата, схилялися до сторонніх опцій або могли взагалі не голосувати.

Інформаційне агентство додає, такі опитування дають "важливі сигнали" про підтримку кандидатів у президенти американським народом. Зазвичай лише кілька ключових штатів змінюють терези в колегії виборців США, яка в результаті вирішує, хто переможе на виборах.