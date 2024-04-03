Трамп і Байден перемогли на праймериз своїх партій у ще чотирьох штатах
У вівторок, 2 квітня, виборці у ще чотирьох штатах США визначилися з кандидатами в президенти від своїх партій. На праймериз у Род-Айленді, Коннектикуті, Нью-Йорку та Вісконсині перемогу здобули Джо Байден і Дональд Трамп
Про це повідомляє AP.
Зазначається, що Байден і Трамп легко перемогли на праймериз у чотирьох штатах отримавши ще більше делегатів на партійних з'їздах цього літа.
Видання наголошує, що їхні перемоги, хоча й не стали несподіванкою, проте дають підказки про ентузіазм серед виборців щодо майбутнього реваншу в листопаді. Байден зіштовхнувся з опозицією з боку активістів, які закликають демократів голосувати проти нього, критикуючи ставлення до війни між Ізраїлем і ХАМАСом, тим часом деякі республіканські критики Трампа все ще голосують за його суперників, які вже вибули з виборчих перегонів.
Графа “не визначився” в бюлетенях у Род-Айленді та Коннектикуті отримала таку ж частку голосів демократів, як і раніше на первинних виборах у Міннесоті та Мічигані, коли вона набрала 19% і 13% відповідно.
Зокрема, результати голосування у Вісконсині, який може стати ключовим полем битви в листопаді, дадуть уявлення про частку республіканців, які все ще не на боці Трампа, і про те, скільки демократів розчаровані Байденом.
На тлі того, що Байден і Трамп уже зафіксували номінації від своїх партій, явка виборців була в'ялою в Род-Айленді, де лише 4% громадян, які мають право голосу, проголосували до 17:00, і ця цифра включає особисте голосування у вівторок, а також поштою та дострокове голосування.
В'ялим було голосування і в Коннектикуті. Державний секретар штату Стефані Томас заявила, що явка в деяких громадах на 11 годину ранку становила лише 1-2%, тоді як у Стемфорді, одному з найбільших міст штату, вона досягла 4%.
"Те, що ми чули від людей на місцях протягом останніх кількох тижнів, - це те, що це не конкурентні праймеріз", - сказала вона.
Офіційно кандидати у президенти США будуть оголошені на з'їздах обох партій улітку. Самі президентські вибори призначені на 5 листопада - очікується реванш Байдена і Трампа.
- Також 31 березня Джо Байден здобув перемогу на президентських праймериз Демократичної партії у Північній Дакоті.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.05 Купівля 39.05Продаж 39.57
- EUR Купівля 42.09Продаж 42.9
- Актуальне
- Важливе