Трамп і Байден перемогли на праймериз своїх партій у ще чотирьох штатах

Про це повідомляє AP.

Зазначається, що Байден і Трамп легко перемогли на праймериз у чотирьох штатах отримавши ще більше делегатів на партійних з'їздах цього літа.

Видання наголошує, що їхні перемоги, хоча й не стали несподіванкою, проте дають підказки про ентузіазм серед виборців щодо майбутнього реваншу в листопаді. Байден зіштовхнувся з опозицією з боку активістів, які закликають демократів голосувати проти нього, критикуючи ставлення до війни між Ізраїлем і ХАМАСом, тим часом деякі республіканські критики Трампа все ще голосують за його суперників, які вже вибули з виборчих перегонів.

Графа “не визначився” в бюлетенях у Род-Айленді та Коннектикуті отримала таку ж частку голосів демократів, як і раніше на первинних виборах у Міннесоті та Мічигані, коли вона набрала 19% і 13% відповідно.

Зокрема, результати голосування у Вісконсині, який може стати ключовим полем битви в листопаді, дадуть уявлення про частку республіканців, які все ще не на боці Трампа, і про те, скільки демократів розчаровані Байденом.

На тлі того, що Байден і Трамп уже зафіксували номінації від своїх партій, явка виборців була в'ялою в Род-Айленді, де лише 4% громадян, які мають право голосу, проголосували до 17:00, і ця цифра включає особисте голосування у вівторок, а також поштою та дострокове голосування.

В'ялим було голосування і в Коннектикуті. Державний секретар штату Стефані Томас заявила, що явка в деяких громадах на 11 годину ранку становила лише 1-2%, тоді як у Стемфорді, одному з найбільших міст штату, вона досягла 4%.

"Те, що ми чули від людей на місцях протягом останніх кількох тижнів, - це те, що це не конкурентні праймеріз", - сказала вона.



Офіційно кандидати у президенти США будуть оголошені на з'їздах обох партій улітку. Самі президентські вибори призначені на 5 листопада - очікується реванш Байдена і Трампа.