Байден переміг на праймериз у Північній Дакоті
Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здобув перемогу на президентських праймериз Демократичної партії у Північній Дакоті
Про це інформує Associated Press.
За даними представників демократичної партії США, голосування проводилося переважно поштою.
Колишній президент країни Дональд Трамп здобув перемогу на президентських кокусах республіканської партії в Північній Дакоті ще 4 березня.
Зазначається, що і Байден, і Трамп уже набрали необхідну кількість делегатів для висунення кандидатами у президенти - відповідно, від демократичної та республіканської партій.
- 23 березня чинний президент США демократ Байден і колишній американський лідер республіканець Дональд Трамп перемогли на партійних праймериз у Луїзіані.
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