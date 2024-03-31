Байден переміг на праймериз у Північній Дакоті

Про це інформує Associated Press.

За даними представників демократичної партії США, голосування проводилося переважно поштою.

Колишній президент країни Дональд Трамп здобув перемогу на президентських кокусах республіканської партії в Північній Дакоті ще 4 березня.

Зазначається, що і Байден, і Трамп уже набрали необхідну кількість делегатів для висунення кандидатами у президенти - відповідно, від демократичної та республіканської партій.