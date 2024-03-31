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Байден переміг на праймериз у Північній Дакоті

31 березня, 2024 неділя
07:12
Світ Джо Байден

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден здобув перемогу на президентських праймериз Демократичної партії у Північній Дакоті

Про це інформує Associated Press.

За даними представників демократичної партії США, голосування проводилося переважно поштою.

Колишній президент країни Дональд Трамп здобув перемогу на президентських кокусах республіканської партії в Північній Дакоті ще 4 березня.

Зазначається, що і Байден, і Трамп уже набрали необхідну кількість делегатів для висунення кандидатами у президенти - відповідно, від демократичної та республіканської партій.

  • 23 березня чинний президент США демократ Байден і колишній американський лідер республіканець Дональд Трамп перемогли на партійних праймериз у Луїзіані.
Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
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