Байден і Трамп перемогли на праймериз у Луїзіані
У суботу, 23 березня, чинний президент США демократ Джо Байден і колишній американський лідер республіканець Дональд Трамп перемогли на партійних праймериз у Луїзіані
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що Байден також взяв участь у праймериз Демократичної партії в Міссурі, результати яких, як очікується, будуть оголошені лише наступного тижня.
За даними видання, жоден із перегонів не викликав інтриги. Байден і Трамп вже обігнали своїх основних конкурентів, але за первинними перегонами все ще уважно стежать інсайдери на предмет явки та ознак протестних настроїв виборців.
Крім того, додає АР, суботні праймеріз Демократичної партії Міссурі стали першими партійними президентськими змаганнями після того, як у серпні 2022 року набув чинності новий закон.
Водночас праймериз у Луїзіані відбуваються майже через чотири роки після того, як цей штат першим відклав свої праймеріз через пандемію COVID-19.
- 5 березня у США виборці проголосували на президентських праймериз і партійних зборах у 15 штатах. За підсумками Байден і Трамп перемагають і представлятимуть свої партії на президентських виборах у листопаді.
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