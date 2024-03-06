Вибори у США: з'являються результати голосування на президентських праймеріз і партійних зборах у 15 штатах
У вівторок, 6 березня, у США виборці проголосували на президентських праймеріз і партійних зборах у 15 штатах. Вже оприлюднюють перші результати
Про це повідомляє CBS News.
Демократична партія штату Айова оголосила, що президент Джо Байден переміг на партійних зборах президента штату від Демократичної партії, отримавши всі 40 делегатів від штату. Зазначається, що демократи Айови голосували поштою в середині січня, проте вирішили оприлюднити результати 6 березня, щоб дотримуватися нового календаря Національного комітету Демократичної партії.
Виборчі дільниці у Вірджинії вже закриті. За оцінками CBS News, на праймеріз республіканців у штаті перемагає експрезидент США Дональд Трамп, а на праймеріз Демократичної партії випереджає Байден.
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