У Росії нібито затримали студента з України, який поширював проукраїнські гасла, - росЗМІ

Про це повідомляє ТАСС.

"Визнати Гулька Сергія Володимировича винним у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда чи публічне демонстрування нацистської атрибутики, чи символіки), і призначити йому покарання як адміністративний арешт терміном 12 діб без конфіскації предмета адміністративного правопорушення", - йдеться у рішенні Нікулинського суду Москви.

Раніше студента вже тричі затримували за поширення проукраїнських постів та непокору поліції РФ. Після цього росіяни перевірили інші соцмережі студента - в Instagram поліція виявила "екстремістські гасла". За це вже Тверський суд Москви двічі призначив Гульку по 12 діб адміністративного арешту.

Також перед цим російська поліція затримувала студента за те, що він не пред’явив паспорт під час перевірки документів. Тоді суд присудив йому десять діб арешту. Загалом громадянину України належить провести під російською вартою 46 діб. Студент не визнав вину за жодним епізодом.