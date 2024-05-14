Держсекретар США Блінкен зіграв на гітарі в одному з барів Києва

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на C-SPAN.

В одному з київських барів Ентоні Блінкен виконав пісню Rockin’ in the Free World. На сцену держсекретаря США запросили учасники гурту, які виступали у закладі.

"Ваші солдати, ваші громадяни - особливо на північному сході, в Харкові - дуже страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина світу з вами, і вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами", - сказав він зі сцени.

Посол США в Україні Бріджит Брінк також була присутня у барі.

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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен напередодні провели перший раунд переговорів у піцерії "Ветерано".

"Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розвиток нашої держави, про зброю для наших солдатів ми почали саме тут, де бачиш, заради кого та завдяки кому. Я розказав йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу "Українська", - пише Кулеба.