Держсекретар США Блінкен зіграв на гітарі в одному з барів Києва
Ввечері вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен виступив в одному з барів Києва
Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на C-SPAN.
В одному з київських барів Ентоні Блінкен виконав пісню Rockin’ in the Free World. На сцену держсекретаря США запросили учасники гурту, які виступали у закладі.
"Ваші солдати, ваші громадяни - особливо на північному сході, в Харкові - дуже страждають. Але вони повинні знати, ви повинні знати, що Сполучені Штати з вами, велика частина світу з вами, і вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж з вами", - сказав він зі сцени.
Посол США в Україні Бріджит Брінк також була присутня у барі.
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Очільник МЗС України Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен напередодні провели перший раунд переговорів у піцерії "Ветерано".
"Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розвиток нашої держави, про зброю для наших солдатів ми почали саме тут, де бачиш, заради кого та завдяки кому. Я розказав йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу "Українська", - пише Кулеба.
- Уранці вівторка, 14 травня, державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
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