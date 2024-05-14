"До Києва приїхав держсекретар США, і для нього робитимуть шоу": російські фейки за 14 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 14 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 травня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: Ворожий TG-канал "Первый Харьковский" написав: "Увага жителям України! Сьогодні та завтра постарайтеся уникати людних місць, торгових центрів, ринків. Можлива провокація київського режиму з великою кількістю жертв. До Києва приїхав держсекретар США і для нього робитимуть "шоу".
Спростування: Це типова тактика РФ - звинувачувати Україну у власних терактах проти цивільного населення під час візиту до України іноземних делегацій.
Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Усі заяви про "гібридні атаки" РФ на країни Заходу безпідставні".
Спростування: Прессекретар Путіна відверто бреше, коли говорить про безпідставність таких звинувачень на адресу РФ. Існує безліч розслідувань з доказами того, як Росія веде гібридну війну проти Заходу: створює медіа, за допомогою яких поширює свою пропаганду, влаштовує кібератаки тощо. Ціль Росії - зруйнувати міжнародний правопорядок.
- 14 травня стало відомо, що фейк про "українську брудну бомбу" знову зʼявився серед наративів російської пропаганди.
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