"До Києва приїхав держсекретар США, і для нього робитимуть шоу": російські фейки за 14 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 травня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал "Первый Харьковский" написав: "Увага жителям України! Сьогодні та завтра постарайтеся уникати людних місць, торгових центрів, ринків. Можлива провокація київського режиму з великою кількістю жертв. До Києва приїхав держсекретар США і для нього робитимуть "шоу".

Спростування: Це типова тактика РФ - звинувачувати Україну у власних терактах проти цивільного населення під час візиту до України іноземних делегацій.

Дезінформація: Речник Путіна Д. Пєсков заявив: "Усі заяви про "гібридні атаки" РФ на країни Заходу безпідставні".

Спростування: Прессекретар Путіна відверто бреше, коли говорить про безпідставність таких звинувачень на адресу РФ. Існує безліч розслідувань з доказами того, як Росія веде гібридну війну проти Заходу: створює медіа, за допомогою яких поширює свою пропаганду, влаштовує кібератаки тощо. Ціль Росії - зруйнувати міжнародний правопорядок.