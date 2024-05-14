Російська пропаганда відновила розмови про "українську брудну бомбу"

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Ворожа пропаганда вчергове підняла тему "брудної бомби", за допомогою якої Україна нібито готує провокації – це продовження кампанії ядерного шантажу РФ", - пише ЦПД.

У Центрі зафіксували, що ворожий наратив поширює один з українських політиків-зрадників, який втік у Росію.

"Очевидно, переживаючи кризу жанру, ru-пропагандисти раз у раз повертаються до неправдивих заяв про "брудну бомбу", які були уже неодноразово спростовані як українською стороною, так і міжнародними органами нагляду за ядерною безпекою", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Звичний прийом російської пропаганди - продукувати фейки, щоб потім виправдати злочини, які вони здійснюють в Україні.

"Подібні заяви сьогодні є також намаганням дискредитувати Україну в очах світової спільноти на тлі підготовки до саміту щодо Української формули миру та залякати союзників нашої держави, щоб змусити їх до поступок Москві", - переконані у Центрі протидії дезінформації.