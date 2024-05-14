Російська пропаганда відновила розмови про "українську брудну бомбу"
Фейк про "українську брудну бомбу" знову зʼявився серед наративів російської пропаганди
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Ворожа пропаганда вчергове підняла тему "брудної бомби", за допомогою якої Україна нібито готує провокації – це продовження кампанії ядерного шантажу РФ", - пише ЦПД.
У Центрі зафіксували, що ворожий наратив поширює один з українських політиків-зрадників, який втік у Росію.
"Очевидно, переживаючи кризу жанру, ru-пропагандисти раз у раз повертаються до неправдивих заяв про "брудну бомбу", які були уже неодноразово спростовані як українською стороною, так і міжнародними органами нагляду за ядерною безпекою", - йдеться у повідомленні ЦПД.
Звичний прийом російської пропаганди - продукувати фейки, щоб потім виправдати злочини, які вони здійснюють в Україні.
"Подібні заяви сьогодні є також намаганням дискредитувати Україну в очах світової спільноти на тлі підготовки до саміту щодо Української формули миру та залякати союзників нашої держави, щоб змусити їх до поступок Москві", - переконані у Центрі протидії дезінформації.
- Російська пропаганда також просуває фейк, нібито президент Володимир Зеленський наказав заарештувати Валерія Залужного.
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