"Зеленський наказав заарештувати Залужного": росіяни вигадали новий фейк
Російська пропаганда просуває фейк, нібито президент Володимир Зеленський наказав заарештувати Валерія Залужного
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною", - про це пишуть прокремлівські Telegram-канали.
Насправді цей фейк пропаганда вже поширювала і раніше у 2023 році. Росіяни вигадали, що Валерія Залужного і тодішнього командувача Сухопутних військ Олександра Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Володимира Зеленського.
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