"Зеленський наказав заарештувати Залужного": росіяни вигадали новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною", - про це пишуть прокремлівські Telegram-канали.

Насправді цей фейк пропаганда вже поширювала і раніше у 2023 році. Росіяни вигадали, що Валерія Залужного і тодішнього командувача Сухопутних військ Олександра Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Володимира Зеленського.