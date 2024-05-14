"За тиждень Зеленський стане нелегітимним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 14 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 14 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.
Маніпуляція: Ірландський журналіст Чей Боуз на сторінці в X написав: "Поки триває повільний крах України, корумповані українські еліти, які змовилися з елітами НАТО, щоб заборонити мирні переговори, продовжуватимуть посилати пересічних громадян на смерть. Вони рахуватимуть гроші, а українці рахуватимуть ціну".
Спростування: Мета подібних маніпулятивних заяв – дискредитувати український уряд та мобілізаційний процес в Україні. Насправді саме Росія не готова до мирних переговорів, і це відображається в її постійній ескалації військових дій проти України.
Дезінформація: Колишній офіцер розвідки США Реймонд Макговерн у розмові з американським колумністом Ендрю Наполітано заявив: "Зеленський все ще залишається президентом до 20 числа цього місяця. Через тиждень він стане повністю нелегітимним, оскільки він відклав вибори, саме тоді має відбутися вступ на посаду нового президента".
Спростування: Термін президентства Володимира Зеленського не закінчується 20 травня. Наратив про "нелегітимність" В. Зеленського – це частина російської пропагандистської кампанії, направленої на дискредитацію українського президента. Також варто пам'ятати, що президентські вибори не проводяться в Україні, тому що в умовах воєнного стану Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів.
- Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що Зеленський не втратить легітимність після закінчення терміну повноважень, а всі підписані ним документи після 21 травня набиратимуть чинності.
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