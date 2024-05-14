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Головна Світ У Тбілісі тисячі людей протестують проти ухваленого закону про "іноагентів": є перші затримані
Оновлено

У Тбілісі тисячі людей протестують проти ухваленого закону про "іноагентів": є перші затримані

14 травня, 2024 вiвторок
16:57
Світ Грузія протести
Зміст

У вівторок, 14 травня, парламент Грузії ухвалив закон про"іноагентів". Біля будівлі законодавчого органу розпочались масштабні протести, відбулися сутички протестувальників із поліцейськими

Про це повідомляє News Georgia.

Протестувальники почали збиратися біля парламенту Грузії рано вранці, ще до ухвалення закону про "іноагентів". Протягом дня відбулося кілька невеликих сутичок з поліцією та кілька затримань.

За кілька хвилин після голосування, члени парламентської більшості почали залишати будівлю у супроводі поліції, аби мати можливість пройти повз мітингувальників. 

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На знак протесту демонстранти почали бити в металеві огорожі. Натовп, звертаючись до депутатів "Грузинської мрії", скандував "раби" і "йди геть".

Як повідомляє Ехо Кавказа, затримання стались після того, як деякі протестувальники намагались написати на колонах будівлі "Ця Грузія наша".

На відео, опублікованому Telegram-каналом Paper Kartuli, видно, як кілька поліцейських вийшли з-за залізних барикад, встановлених біля входів до парламенту, і силоміць затягли людину.

Міністерство внутрішніх справ опублікувало попередження, в якому закликає протестувальників до ненасильницького протесту. 

"МВС ще раз закликає всіх учасників демонстрації дотримуватися законних вказівок поліції, не допускати штучного загострення ситуації, інакше правоохоронні органи вживуть спеціальних заходів, встановлених законом", - йдеться у повідомленні.

Затримання продовжились на проспекті Руставелі, розчищати який від протестувальників вийшли спецпризначенці, передає Telegram-канал NEWSGEORGIA.

Силовики застосували проти протестувальників перцевий газ

Правоохоронці почали використовувати перцевий спрей проти протестувальників на проспекті Руставелі, передає Telegram-канал Tbilisi life.

Затримано лідера "Антиокупаційного руху" Давита Кацараву.

У парламенті Грузії активували червоний рівень безпеки

О 17:00 за місцевим часом (16:00 за Київським часом) у парламенті Грузії активували червоний рівень безпеки, інформує Ехо Кавказа.

Згідно з повідомленням, під час дії червоного рівня, до парламенту Грузії буде допущено лише осіб, визначених головою апарату парламенту відповідно до специфіки загрози та необхідності її уникнути.

  • У вівторок, 14 травня, парламент Грузії в третьому читанні ухвалив законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу".

Теги:
Грузія
політика
поліція
акції протестів
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