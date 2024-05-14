У Тбілісі тисячі людей протестують проти ухваленого закону про "іноагентів": є перші затримані

Про це повідомляє News Georgia.

Протестувальники почали збиратися біля парламенту Грузії рано вранці, ще до ухвалення закону про "іноагентів". Протягом дня відбулося кілька невеликих сутичок з поліцією та кілька затримань.

За кілька хвилин після голосування, члени парламентської більшості почали залишати будівлю у супроводі поліції, аби мати можливість пройти повз мітингувальників.

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На знак протесту демонстранти почали бити в металеві огорожі. Натовп, звертаючись до депутатів "Грузинської мрії", скандував "раби" і "йди геть".

Як повідомляє Ехо Кавказа, затримання стались після того, як деякі протестувальники намагались написати на колонах будівлі "Ця Грузія наша".

На відео, опублікованому Telegram-каналом Paper Kartuli, видно, як кілька поліцейських вийшли з-за залізних барикад, встановлених біля входів до парламенту, і силоміць затягли людину.

Міністерство внутрішніх справ опублікувало попередження, в якому закликає протестувальників до ненасильницького протесту.

"МВС ще раз закликає всіх учасників демонстрації дотримуватися законних вказівок поліції, не допускати штучного загострення ситуації, інакше правоохоронні органи вживуть спеціальних заходів, встановлених законом", - йдеться у повідомленні.

Затримання продовжились на проспекті Руставелі, розчищати який від протестувальників вийшли спецпризначенці, передає Telegram-канал NEWSGEORGIA.

Силовики застосували проти протестувальників перцевий газ

Правоохоронці почали використовувати перцевий спрей проти протестувальників на проспекті Руставелі, передає Telegram-канал Tbilisi life.

Затримано лідера "Антиокупаційного руху" Давита Кацараву.

У парламенті Грузії активували червоний рівень безпеки

О 17:00 за місцевим часом (16:00 за Київським часом) у парламенті Грузії активували червоний рівень безпеки, інформує Ехо Кавказа.

Згідно з повідомленням, під час дії червоного рівня, до парламенту Грузії буде допущено лише осіб, визначених головою апарату парламенту відповідно до специфіки загрози та необхідності її уникнути.