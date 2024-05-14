За яйця по 17 грн колишній заступник Резнікова отримав посаду у МЗС, - виконавча директорка київського Центру протидії корупції Каленюк
Виконавча директорка київського Центру протидії корупції Дар'я Каленюк заявила, що сумнівні призначення є червоними прапорцями для наших міжнародних партнерів, які слідкують за реформами в Україні
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Сьогодні ми розповіли новину американській делегації про те, що колишній заступник Резнікова, який відповідав за внутрішній аудит і погоджував проплати за дуже сумнівними контрактами, у тому числі контракти за яйця по 17 грн, після звільнення з Міністерства оборони опинився в Міністерстві закордонних справ - це Ростислав Замлинський", - зауважила Каленюк.
За словами виконавчої директорки київського Центру протидії корупції, Ростислав Замлинський призначений послом з особливих доручень у МЗС.
"Ми на сайті НАЗК виловили цю інформацію, і були шоковані. Тобто, яким таким послом, з яких таких особливих доручень призначена людина, яка раніше за Резнікова підписувалася під дуже одіозними контрактами й до якої дуже мало довіри. Такі призначення є червоними прапорцями для наших міжнародних партнерів, які глибоко слідкують за реформами й врядуванням в Україні", - наголосила Каленюк.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 14 травня з неоголошеним візитом, щоб запевнити українців у підтримці з боку Штатів.
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