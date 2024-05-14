За яйця по 17 грн колишній заступник Резнікова отримав посаду у МЗС, - виконавча директорка київського Центру протидії корупції Каленюк

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Сьогодні ми розповіли новину американській делегації про те, що колишній заступник Резнікова, який відповідав за внутрішній аудит і погоджував проплати за дуже сумнівними контрактами, у тому числі контракти за яйця по 17 грн, після звільнення з Міністерства оборони опинився в Міністерстві закордонних справ - це Ростислав Замлинський", - зауважила Каленюк.

За словами виконавчої директорки київського Центру протидії корупції, Ростислав Замлинський призначений послом з особливих доручень у МЗС.

"Ми на сайті НАЗК виловили цю інформацію, і були шоковані. Тобто, яким таким послом, з яких таких особливих доручень призначена людина, яка раніше за Резнікова підписувалася під дуже одіозними контрактами й до якої дуже мало довіри. Такі призначення є червоними прапорцями для наших міжнародних партнерів, які глибоко слідкують за реформами й врядуванням в Україні", - наголосила Каленюк.