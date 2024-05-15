США порадили Китаю припинити підтримку РФ, якщо він розраховує на продуктивні відносили з Європою

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Якщо Китай претендує на гарні відносини з Європою та іншими країнами, він не може далі підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці, якою є агресія Росії проти України", - сказав він.

Пател наголосив, що це – не лише позиція Штатів, але й держав G7, союзників по НАТО та країн Євросоюзу.

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"Якщо КНР припинить підтримку Росії, їй буде важко підтримувати війну проти України. Жодна країна не повинна давати Путіну платформу для ведення його агресивної війни проти України", - зазначив представник Держдепу.

За його словами, Сполучені Штати та інші країни Заходу не можуть повернутися до "бізнесу як зазвичай" з Росією або заплющити очі на явні порушення нею міжнародного права.