США порадили Китаю припинити підтримку РФ, якщо він розраховує на продуктивні відносили з Європою
У Державному департаменті США порадили Китаю не підтримувати агресію Росії проти України, якщо Пекін розраховує відновити продуктивні відносили з Європою
Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.
"Якщо Китай претендує на гарні відносини з Європою та іншими країнами, він не може далі підживлювати найбільшу загрозу європейській безпеці, якою є агресія Росії проти України", - сказав він.
Пател наголосив, що це – не лише позиція Штатів, але й держав G7, союзників по НАТО та країн Євросоюзу.
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"Якщо КНР припинить підтримку Росії, їй буде важко підтримувати війну проти України. Жодна країна не повинна давати Путіну платформу для ведення його агресивної війни проти України", - зазначив представник Держдепу.
За його словами, Сполучені Штати та інші країни Заходу не можуть повернутися до "бізнесу як зазвичай" з Росією або заплющити очі на явні порушення нею міжнародного права.
- У пресслужбі Кремля заявили, що президент Росії Володимир Путін відвідає Китай на запрошення голови Сі Цзіньпіна 16-17 травня.
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