Кремль анонсував візит Путіна до Китаю найближчими днями
У пресслужбі Кремля заявили, що президент Росії Володимир Путін відвідає Китай на запрошення голови Сі Цзіньпіна 16-17 травня
Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.
Згідно з повідомленням, сторони планують детально обговорити питання партнерства і стратегічної взаємодії, а також визначити ключові напрямки подальшого розвитку співробітництва між країнами.
"За підсумками переговорів планується підписання спільної заяви глав держав і низки двосторонніх документів", - додали в пресслужбі.
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Путін також має намір зустрітися з прем'єром Держради Китаю Лі Цяном, аби обговорити двостороннє співробітництво в торговельно-економічній та гуманітарній сферах.
Крім того, Путін відвідає Харбін, де візьме участь у церемонії відкриття восьмого Російсько-Китайського ЕКСПО і четвертого Російсько-Китайського форуму з міжрегіонального співробітництва.
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Президент Франції Емманюель Макрон після переговорів віч-на-віч з головою Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що вітає зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї РФ.
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