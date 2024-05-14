Кремль анонсував візит Путіна до Китаю найближчими днями

Про це повідомляє російське пропагандистське видання РИА Новости.

Згідно з повідомленням, сторони планують детально обговорити питання партнерства і стратегічної взаємодії, а також визначити ключові напрямки подальшого розвитку співробітництва між країнами.

"За підсумками переговорів планується підписання спільної заяви глав держав і низки двосторонніх документів", - додали в пресслужбі.

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Путін також має намір зустрітися з прем'єром Держради Китаю Лі Цяном, аби обговорити двостороннє співробітництво в торговельно-економічній та гуманітарній сферах.

Крім того, Путін відвідає Харбін, де візьме участь у церемонії відкриття восьмого Російсько-Китайського ЕКСПО і четвертого Російсько-Китайського форуму з міжрегіонального співробітництва.